Михайличенко: На втором сборе будем наигрывать какой-то состав для чемпионата Украины

Киевский клуб нарабатывал базу на первом тренировочном сборе.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от Хайдука (0:1) в рамках товарищеского матча в Турции.

“Конечно же, хотелось бы выиграть в таком небольшом турнире, но не хватило десятка секунд. Но это не главное, потому что мы провели хороший спарринг с хорошим партнером. Они немного впереди нас в подготовке ко второй части сезона.

На этом сборе на сегодня главная задача наработаться, подготовить хорошую базу, чтобы на втором сборе наигрывать какие-то варианты, какой-то состав для чемпионата Украины.

Не все сегодня, конечно же, получалось, потому что мы играли на фоне усталости, мы специально не готовились к этому матчу. Конечно же, было видно, что игроки Хайдука итак готовы на сегодняшний день немного больше, чем мы, но и в связи с тем, что мы еще вчера проводили игру, они были немного быстрее.

Поэтому нам было тяжелее организовываться и реализовать себя в атаке. Хотя, конечно же, несмотря даже на это, моменты и предпосылки были хорошие, но мы их не реализовали.

Завтра будет работа. Снова будем работать“, - приводит слова Михайличенко пресс-служба клуба.

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