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Динамо на последней минуте уступило Хайдуку

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Украинский клуб впервые проиграл на сборах.
Хайдук обыграл Динамо
Хайдук обыграл Динамо
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо минимально уступило Хайдуку (0:1) в рамках товарищеского матча на сборе в Турции.

В первом тайме в ворота украинского клуба был назначен пенальти. Георгий Бущан хладнокровно отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное время ко второму тайму. Хорватский клуб получил возможность подать угловой, который завершился голом. Точный удар по воротам киевского клуба нанес Радич.

Динамо Киев - Хайдук Сплит 0:1

Гол: Радич, 90

Динамо (стартовый состав): Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук - Шапаренко, Шепелев - Цитаишвили, Соль, Де Пена

Динамо (второй тайм): Бущан - Вивчаренко, Забарный, Кадар, Пиварич - Кадири - Буяльский, Дуэлунд - Караваев, Соль, Каргбо

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами украинских клубов на зимних сборах.

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Теги: Динамо Киев, Хайдук, товарищеская игра, футбол
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