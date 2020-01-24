Динамо на последней минуте уступило Хайдуку
Киевское Динамо минимально уступило Хайдуку (0:1) в рамках товарищеского матча на сборе в Турции.
В первом тайме в ворота украинского клуба был назначен пенальти. Георгий Бущан хладнокровно отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.
Единственный гол в матче был забит в компенсированное время ко второму тайму. Хорватский клуб получил возможность подать угловой, который завершился голом. Точный удар по воротам киевского клуба нанес Радич.
Динамо Киев - Хайдук Сплит 0:1
Гол: Радич, 90
Динамо (стартовый состав): Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук - Шапаренко, Шепелев - Цитаишвили, Соль, Де Пена
Динамо (второй тайм): Бущан - Вивчаренко, Забарный, Кадар, Пиварич - Кадири - Буяльский, Дуэлунд - Караваев, Соль, Каргбо
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