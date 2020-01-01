Милевский забил Мариуполю в товарищеском матче

Команды разошлись миром.

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский помог своему клубу сыграть вничью против Мариуполя в рамках товарищеского матча.

Украинский клуб открыл счет в матче. Кулаков точно реализовал пенальти на 21-й минуте. Под конец второго тайма Артем Милевский забил гол в ворота Мариуполя.

Вначале второго тайма Динамо вышло вперед благодаря голу Кривеца. Но последний гол в матче был забит украинским клубом.

Евгений Хачериди и Артем Милевский вышли на матч в стартовом составе, а на поле после перерыва появился Александр Нойок.

Динамо Брест — Мариуполь 2:2

Голы: Милевский, 41, Кривец, 49 – Кулаков, 21, Библик, 57.

Мариуполь (1-й тайм): Гальчук, Тищенко, Яворский, Ал.Быков, Путря, Петерман, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков, Кащук.

Мариуполь (2-й тайм): Гальчук, Тищенко, Сагуткин, Чоботенко, Корниенко, Мишнев, Чех, Полегенько, Байдал, Библик (Кожевников, 78), Дудик (Бондарь, 79).