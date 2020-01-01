Шевченко: Приятно, что клубы УПЛ с пониманием восприняли сокращение календаря чемпионата

Наставник национальной команды поблагодарил УПЛ за поддержку.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение УПЛ внести изменения в текущий календарь чемпионата. Таким образом, сезон закончится на неделю раньше, чем планировалось ранее.

“Хочу поблагодарить клубы УПЛ за то, что согласились на изменения расписания чемпионата Украины.

Я с большим уважением отношусь к календарю, каждой команде и регламенту. Очень приятно, что клубы с пониманием восприняли нашу инициативу уплотнить график игр весной. Теперь я надеюсь на положительное решение и Исполкома УАФ.

Моя просьба прежде всего была связана с желанием предоставить перед подготовкой к Евро-2020 время на отдых игрокам команд, которые больше всего представлены в национальной сборной.

Я уверен, что после завершения первого этапа чемпионата Премьер-лиги будет сформирован календарь второго этапа с учетом того, что кандидаты в сборную из ведущих клубов должны иметь время на восстановление после финиша сезона и перед началом подготовки к Евро в этом чрезвычайно длинном сезоне“, - цитирует Шевченко УАФ.

Ознакомьтесь также с расписанием матчей сборной Украины на Евро-2020.