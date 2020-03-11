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УПЛ изменила календарь чемпионата Украины

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Организация выполнила просьбу руководства национальной сборной.
УПЛ
УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига внесла изменения в текущий календарь чемпионата Украины по футболу, об этом сообщает официальный сайт организации.

Такое решение было принято для того, чтобы национальная сборная Украины имела больше времени для подготовки к Евро-2020.

Таким образом, 21-й тур должен состояться 4 марта вместо 7-го. На это число запланированный 22-й тур, который должен был быть проведен 14-15 марта. Теперь же 23-й тур будет проведен в этих числах.

Туры с 24-го по 30-й смещаются на неделю ранее.

31-й тур будет проведен 9-го мая, а заключительный 32-й тур - 16-го мая.

Поединки плей-офф состоятся 20 и 24 мая соответственно.

Что касается матчей Кубка Украины, то четвертьфиналы, которые должны были пройти 4-го марта, теперь будут сыграны 11.03.2020. 

Полуфиналы Кубка Украины состоятся на неделю ранее запланированного графика, то есть 15-го апреля.

Отмечается, что окончательное решение о изменений в календаре примет Исполнительный комитет УАФ.

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Теги: УПЛ, Евро-2020, футбол
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Источник: upl.ua

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