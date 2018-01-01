Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за Матвиенко

"Канониры" сначала хотят взять игрока в аренду.

Лондонский Арсенал не готов выплачивать Шахтеру сумму, которую “горняки“ потребовали за трансфер Николая Матвиенко, об этом сообщает Команда №1.

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По информации источника, “канониры“ намерены взять в аренду украинского футболиста до конца сезона за 5,3 миллиона евро, с обязательным правом выкупа за 26 миллионов евро.

Таким образом, полная сумма за трансфер Матвиенко составит около 31 миллиона евро.

Ранее Шахтер подтвердил уход двух игроков.