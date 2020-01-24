Динамо - Хайдук: видео онлайн трансляция матча
Товарищеский поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.
В пятницу, 24 января, киевское Динамо проведет свой четвертый спарринг в рамках подготовительного сбора в Турции.
В этот раз соперником "бело-синих" станет хорватский клуб Хайдук. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Динамо - Хайдук:
Отметим, что ранее киевское Динамо сыграло вничью с Легией (1:1), обыграло Нефтчи (2:1) и разгромило Вардар (4:0).
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