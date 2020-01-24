Товарищеский поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Динамо - Хайдук: видео онлайн трансляция матча ФК Динамо Киев

В пятницу, 24 января, киевское Динамо проведет свой четвертый спарринг в рамках подготовительного сбора в Турции.

В этот раз соперником "бело-синих" станет хорватский клуб Хайдук. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Динамо - Хайдук:

Отметим, что ранее киевское Динамо сыграло вничью с Легией (1:1), обыграло Нефтчи (2:1) и разгромило Вардар (4:0).