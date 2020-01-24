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Динамо - Хайдук: видео онлайн трансляция матча

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Товарищеский поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Динамо - Хайдук: видео онлайн трансляция матча
Динамо - Хайдук: видео онлайн трансляция матча
ФК Динамо Киев

В пятницу, 24 января, киевское Динамо проведет свой четвертый спарринг в рамках подготовительного сбора в Турции.

В этот раз соперником "бело-синих" станет хорватский клуб Хайдук. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Динамо - Хайдук:

Отметим, что ранее киевское Динамо сыграло вничью с Легией (1:1), обыграло Нефтчи (2:1) и разгромило Вардар (4:0).

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Теги: Динамо, Динамо Киев, онлайн трансляция, видео онлайн трансляция, футбол, товарищеский матч, спарринг, Хайдук
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гость  (аноним)  24.01.2020, 12:04
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Лёха мой шары. Это важнейший матч.
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