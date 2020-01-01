Динамо - Вардар 4:0 видео голов и обзор товарищеского матча

Киевляне с крупным счетом обыграли соперника из Северной Македонии.

Динамо - Вардар: видео голов ФК Динамо Киев

Киевское Динамо разгромило Вардар из Северной Македонии в рамках товарищеского матча, проводимого в Турции. Голами отметились Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Миккель Дуэлунд и Назарий Русин.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Вардар:

Динамо - Вардар (Скопье, Северная Македония) 4:0

Голы: Буяльский, 5, Сидорчук, 7, Дуэлунд, 30, Русин, 87 (с пенальти).

Динамо (1 тайм): Бущан, Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, Сидорчук (К), Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский, Соль.

Динамо (2 тайм): Нещерет, Шабанов (К), Попов, Миколенко, Кендзера, Андриевский, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цитаишвили, Русин.

Вардар (стартовый состав): Гачевски, Тошевски, Найдовски, Новак, Мичевски, Адем Али, Брдаровски, Леовигилдо, Аврамовски, Цветановски, Джэмаль Ибиши.

Предупреждения: Шапаренко, Шабанов - Найдовски.