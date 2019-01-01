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Заря просматривает нападающего из Черногории

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Футболист уже тренируется с командой.
Михайло Перович
Михайло Перович
ФК Заря Луганск

Экс-футболист Будучности Михайло Перович прибыл на просмотре в Зарю, об этом сообщает Twitter украинского клуба.

Черногорский нападающий присоединился к Заре на тренировочном сборе в Турции. Со среды футболист принимает участие в тренировочном процессе.

Отметим, что Перович с января получил статус свободного агента.

В Будучности черногорец провел 52 поединка, в которых сумел 14 раз поразить ворота соперников.

Ранее сообщалось, что Заря разорвала контракт с японским полузащитником.

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Теги: Михайло Перович, Заря, футбол
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