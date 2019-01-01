Заря просматривает нападающего из Черногории
Футболист уже тренируется с командой.
Экс-футболист Будучности Михайло Перович прибыл на просмотре в Зарю, об этом сообщает Twitter украинского клуба.
Черногорский нападающий присоединился к Заре на тренировочном сборе в Турции. Со среды футболист принимает участие в тренировочном процессе.
Отметим, что Перович с января получил статус свободного агента.
В Будучности черногорец провел 52 поединка, в которых сумел 14 раз поразить ворота соперников.
Ранее сообщалось, что Заря разорвала контракт с японским полузащитником.
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