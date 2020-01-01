Михайличенко - о разгроме Вардара: Это была очень важная игра

Украинский специалист доволен игрой киевского клуба.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко подвел итоги победного матча против Вардара (4:0) в рамках товарищеского матча на сборе в Турции.

“Это была очень важная игра, как и любая на сборах, поскольку, кроме того, что мы получили физическую нагрузку, нам еще и достался хороший спарринг-партнер.

Мы показали хорошее движение, добились результата, хотя он и не является на данный момент главным. Удачно завершился еще один рабочий день.

Мы от всей средней линии требуем выполнения большого объема работы, хорошего движения, смен позиций, так что в ничего удивительного в этом нет. Ребята забили хорошие мячи“, - приводит слова Михайличенко пресс-служба клуба.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей украинских клубов на зимних сборах.