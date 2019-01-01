Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо крупно обыграло Вардар

Комментариев: 0
Киевляне забили четыре безответных гола в ворота соперника.
Динамо обыграло Вардар
Динамо обыграло Вардар
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо Турции разгромило Вардар из Северной Македонии (4:0) в рамках товарищеского матча на сборе в Турции.

В первом тайме отметились Буяльский, Сидорчук и Дуэлунд. Во второй половине точный удар Русина сделал счет разгромным.

Динамо - Вардар 4:0

Голы: Буяльський (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (29), 4:0 Русин (87, пен)

Динамо: Бущан - Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко - Сидорчук, Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльський - Соль.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами украинских клубов на зимних сборах.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Вардар, сбор, товарищеский матч
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь