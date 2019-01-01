Динамо крупно обыграло Вардар

Киевляне забили четыре безответных гола в ворота соперника.

Киевское Динамо Турции разгромило Вардар из Северной Македонии (4:0) в рамках товарищеского матча на сборе в Турции.

В первом тайме отметились Буяльский, Сидорчук и Дуэлунд. Во второй половине точный удар Русина сделал счет разгромным.

Динамо - Вардар 4:0

Голы: Буяльський (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (29), 4:0 Русин (87, пен)

Динамо: Бущан - Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко - Сидорчук, Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльський - Соль.

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