Телеканалы Футбол перенесли дату перехода на новую модель дистрибуции
Медиа Группа Украина приняла соответственное решение после анализа готовности пользователей.
Переход телеканалов Футбол 1/2 на новую модель дистрибуции состоится 15 марта, а не 1 февраля, как планировалось ранее, сообщает Медиа Группа Украина.
Решение о переносе было принято в связи с анализом готовности пользователей и партнеров по ретрансляции каналов к изменениям.
Напомним, что после смены модели дистрибуции телеканалы Футбол больше не будут доступны на кабельном телевидении, но их можно будет на следующих платформах: Oll.tv, Xtra.tv, ВОЛЯ, Vega, Укртелеком, Київстар и Vodafone.
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