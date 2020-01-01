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Телеканалы Футбол перенесли дату перехода на новую модель дистрибуции

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Медиа Группа Украина приняла соответственное решение после анализа готовности пользователей.
Футбол 1/2
Футбол 1/2
footballua.tv

Переход телеканалов Футбол 1/2 на новую модель дистрибуции состоится 15 марта, а не 1 февраля, как планировалось ранее, сообщает Медиа Группа Украина.

Решение о переносе было принято в связи с анализом готовности пользователей и партнеров по ретрансляции каналов к изменениям.

Напомним, что после смены модели дистрибуции телеканалы Футбол больше не будут доступны на кабельном телевидении, но их можно будет на следующих платформах: Oll.tv, Xtra.tv, ВОЛЯ, Vega, Укртелеком, Київстар и Vodafone.

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Теги: футбол, Футбол 1 / Футбол 2
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