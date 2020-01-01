Шахтер назвал цену, за которую отпустит Матвиенко в Арсенал - Sky Sports

"Горняки" требует солидную сумму за игрока.

Руководство донецкого Шахтера назвало сумму, за которую готово отпустить Матвиенко в лондонский Арсенал, об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, “горняки“ требует за защитника 30 миллионов фунтов. Отмечается, что клубы уже ведут переговоры по поводу трансфера.

Арсенал намерен подписать украинца в зимнее трансферное окно, но при этом рассматривает вариант с арендой.

В текущем сезоне Матвиенко провел 21 матч за Шахтер во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться один раз и отдать одну голевую передачу.

Напомним, что ранее агент украинского футболиста прокомментировал информацию о трансфере.