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Шахтер назвал цену, за которую отпустит Матвиенко в Арсенал - Sky Sports

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"Горняки" требует солидную сумму за игрока.
Николай Матвиенко
Николай Матвиенко
ФК шахтер Донецк

Руководство донецкого Шахтера назвало сумму, за которую готово отпустить Матвиенко в лондонский Арсенал, об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, “горняки“ требует за защитника 30 миллионов фунтов. Отмечается, что клубы уже ведут переговоры по поводу трансфера.

Арсенал намерен подписать украинца в зимнее трансферное окно, но при этом рассматривает вариант с арендой.

В текущем сезоне Матвиенко провел 21 матч за Шахтер во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться один раз и отдать одну голевую передачу. 

Напомним, что ранее агент украинского футболиста прокомментировал информацию о трансфере.

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Теги: Шахтер Донецк, Арсенал, Николай Матвиенко, футбол, УПЛ, АПЛ
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