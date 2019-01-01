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Заря разорвала контракт с японским полузащитником

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Ицуки Урата не сумел закрепиться в команде.
Ицуки Урата
Ицуки Урата
ФК Заря Луганск

Луганская Заря официально объявила о расставании с японским полузащитником Ицуки Уратой.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с футболистом был разорван по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Ицуки Урата присоединился к луганскому клубу в марте 2019 года, однако за проведенное в Заре время не сумел закрепиться в команде.

Ранее сообщалось, что луганская Заря разорвала контракт с полузащитником Дмитрием Литвиным.

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Теги: Заря, Заря Луганск, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, контракт
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