Заря разорвала контракт с японским полузащитником
Ицуки Урата не сумел закрепиться в команде.
Луганская Заря официально объявила о расставании с японским полузащитником Ицуки Уратой.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с футболистом был разорван по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что Ицуки Урата присоединился к луганскому клубу в марте 2019 года, однако за проведенное в Заре время не сумел закрепиться в команде.
Ранее сообщалось, что луганская Заря разорвала контракт с полузащитником Дмитрием Литвиным.
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