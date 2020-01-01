Динамо - Вардар: видео онлайн трансляция товарищеского матча

Киевляне продолжают тренировочный сбор в Турции.

Динамо - Вардар: видео онлайн трансляция матча ФК Динамо Киев

В четверг, 23 января, киевское Динамо проведет очередной товарищеский поединок. В этот раз соперником “бело-синих“ станет клуб Вардар из Северной Македонии.

Поединок состоится в рамках товарищеского турнира Gloria Cup. Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Динамо - Вардар:

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