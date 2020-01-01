Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Суркис: Регламент УПЛ должен неукоснительно соблюдаться

Комментариев: 0
Президент Динамо считает, что правила игры нельзя менять по ходу чемпионата.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что УАФ и УПЛ хотят отменить плей-офф за место в Лиге Европы и завершить чемпионат Украины раньше.

“Прежде всего, это не делается в таком виде, как нам было предложено Ассоциацией футбола и Премьер-лигой. Я считаю, что профессиональным был бы подход, когда главный тренер сборной собрал бы своих коллег - главных тренеров клубов - и обсудил бы с ними этот вопрос.

Моя позиция по этому поводу однозначная: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата! То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ, это методы наперсточников. Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно.

А если “Шахтер“ дойдет до финала Лиги Европы, то что тогда делать? От выступлений Шахтера сейчас зависит, с каким коэффициентом Украина войдет в еврокубковый сезон летом - и как с этим быть? Как им менять свое расписание?

Футбольный клуб Динамо всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков пораньше, если последние туры для нас уже ничего не будут решать.

Но при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент должен неукоснительно соблюдаться“, - цитирует функционера официальный сайт Динамо.

Ранее Игорь Суркис признался, что работа президента клуба является неблагодарной.

Поделись:
Теги: футбол, Игорь Суркис, Динамо, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь