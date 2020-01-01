Суркис: Регламент УПЛ должен неукоснительно соблюдаться

Президент Динамо считает, что правила игры нельзя менять по ходу чемпионата.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что УАФ и УПЛ хотят отменить плей-офф за место в Лиге Европы и завершить чемпионат Украины раньше.

“Прежде всего, это не делается в таком виде, как нам было предложено Ассоциацией футбола и Премьер-лигой. Я считаю, что профессиональным был бы подход, когда главный тренер сборной собрал бы своих коллег - главных тренеров клубов - и обсудил бы с ними этот вопрос.

Моя позиция по этому поводу однозначная: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата! То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ, это методы наперсточников. Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно.

А если “Шахтер“ дойдет до финала Лиги Европы, то что тогда делать? От выступлений Шахтера сейчас зависит, с каким коэффициентом Украина войдет в еврокубковый сезон летом - и как с этим быть? Как им менять свое расписание?

Футбольный клуб Динамо всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков пораньше, если последние туры для нас уже ничего не будут решать.

Но при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент должен неукоснительно соблюдаться“, - цитирует функционера официальный сайт Динамо.

Ранее Игорь Суркис признался, что работа президента клуба является неблагодарной.