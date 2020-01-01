Блохин: При мне футболисты начинали сборы с семьями

Украинский специалист считает, что национальная команда должна найти общий язык с клубами.

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин прокомментировал подготовку к Евро-2020 в контексте возможного укорочения чемпионата Украины на восемь дней.

“В процессе подготовки к таким ответственным турнирам, безусловно, много времени не бывает. Так что обеспокоенность штаба сборной вполне понятна.

Но я думаю, что с клубами будет найден общий язык. Ведь это же чемпионат Европы. Нечасто мы туда попадаем. По большому счету, тут могут пересекаться интересы с двумя клубами, в которых сосредоточена основная масса сборников из УПЛ.

Помогу ли я советом Шевченко? У каждого тренера свое видение на подготовку команды. В штабе сборной Украины работают достаточно опытные специалисты, и они сами во всем разберутся. Да и время не стоит на месте“.

Также специалист рассказал о подготовительном этапе к чемпионату мира и Европы, когда он возглавлял национальную команду.

“При мне футболисты начинали сборы с семьями. Мы вместе так решили. У футболистов была неделя на отдых перед серьезной работой, и мы предложили им полететь в Турцию с женами и детьми. Там, как говорится, совмещали полезное с приятным. Восстанавливались, тренировались и отдыхали. Готовность некоторых футболистов нужно было подтянуть - и мы подтягивали.

Перед чемпионатом мира мы провели четыре спарринга. Сыграли в Киеве с Коста-Рикой, потом было два поединка в Швейцарии - с Италией и Ливией, а уже перед самим форумом заехали на игру в Люксембург.

.На чемпионате Европы мы тоже были неплохо готовы, но там, в решающем матче, сказался другой фактор - сами знаете, какой. Да и группа у нас была такая, что попробуй из нее выйти - Франция, Англия, Швеция. Но мы были совсем рядом с плей-офф. Надеюсь, нынешней сборной Украины удастся пройти, как минимум, в стыковые матчи, а там уже будет видно“, - заявил Блохин.

Ранее Олег Блохин поделился своими ожиданиями от грядущего чемпионата Европы-2020.