Шахтер подтвердил уход двух игроков
Андрей Тотовицкий и Владислав Кулач продолжат карьеры в других клубах.
Донецкий Шахтер объявил, что два игрока команды покинули стан “горняков“.
Полузащитник Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в Десне, а нападающий Владислав Кулач перешел в Ворсклу.
Тотовицкий дебютировал за первую команду Шахтера 7 августа 2016 года в матче чемпионата Украины с Александрией (1:0). Андрей провел 9 матчей за Шахтер во всех турнирах, где забил 1 гол в Кубке Украины.
Кулач, в свою очередь, в прошлом сезоне на правах аренды играл за Александрию, а первую часть нынешней кампании провел в венгерском Гонведе.
Шахтер поблагодарил футболистов за время, проведенное в клубе и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
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