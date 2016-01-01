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Шахтер подтвердил уход двух игроков

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Андрей Тотовицкий и Владислав Кулач продолжат карьеры в других клубах.
Андрей Тотовицкий
Андрей Тотовицкий
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер объявил, что два игрока команды покинули стан “горняков“.

Полузащитник Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в Десне, а нападающий Владислав Кулач перешел в Ворсклу.

Тотовицкий дебютировал за первую команду Шахтера 7 августа 2016 года в матче чемпионата Украины с Александрией (1:0). Андрей провел 9 матчей за Шахтер во всех турнирах, где забил 1 гол в Кубке Украины.

Кулач, в свою очередь, в прошлом сезоне на правах аренды играл за Александрию, а первую часть нынешней кампании провел в венгерском Гонведе.

Шахтер поблагодарил футболистов за время, проведенное в клубе и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

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Теги: футбол, Шахтер, Андрей Тотовицкий, Владислав Кулач
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