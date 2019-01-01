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Арсенал намерен приобрести защитника Шахтера в зимнее трансферное окно - агент

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Украинец может перебраться в АПЛ.
Николай Матвиенко
Николай Матвиенко
ФК Шахтер Донецк

Агент защитника Шахтера Николая Матвиенко Юрий Данченко рассказал, что его подопечный может перейти в лондонский Арсенал.

“В течение последнего времени мы с коллегами постоянно контактируем с представителями Арсенала, проводим встречи.

Доверенные лица лондонского клуба уже связывались с руководством Шахтера, и мы надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом.

“Горняки“ не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым.

Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но Арсенал хочет осуществить сделку до 1 февраля, то есть в нынешнее трансферное окно.

Сумма трансфера? В такие детали я вас не могу посвящать. Скоро все узнаете“, - рассказал агент для Команда №1.

Ранее сообщалось, что в услугах украинского футболиста заинтересован Манчестер Сити.

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Теги: Николай Матвиенко, Шахтер Донецк, Арсенал, футбол, УПЛ, АПЛ
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Источник: zbirna.com

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