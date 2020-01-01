Полузащитник Шахтера стал игроком Десны

Футболист перешел на полноценной основе.

Украинский футболист Андрей Тотовицкий подписал контракт с Десной, об этом сообщается на официальном сайте украинского клуба.

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Полузащитник подписал контракт с клубом на два года.

Отмечается, что Тотовицкий уже присоединился к команде. Десна проводит первый тренировочный сбор в Турции.

В текущем сезоне Тотовицкий провел ноль матчей за донецкий Шахтер.

Ранее сообщалось, что футболист “горняков“ перешел в Ворсклу.