Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитник Шахтера стал игроком Десны

Комментариев: 0
Футболист перешел на полноценной основе.
Андрей Тотовицкий
Андрей Тотовицкий
ФК Шахтер Донецк

Украинский футболист Андрей Тотовицкий подписал контракт с Десной, об этом сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Читай также: Нападающий Шахтера перешел в Мариуполь

Полузащитник подписал контракт с клубом на два года. 

Отмечается, что Тотовицкий уже присоединился к команде. Десна проводит первый тренировочный сбор в Турции.

В текущем сезоне Тотовицкий провел ноль матчей за донецкий Шахтер.

Ранее сообщалось, что футболист “горняков“ перешел в Ворсклу.

Поделись:
Теги: Десна, Шахтер Донецк, Андрей Тотовицкий, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь