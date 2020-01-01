Динамо подало в суд на бразильский клуб в ФИФА

Сан-Паулу не выплатил деньги за трансфер футболиста.

Киевское Динамо подало иск в ФИФА против Сан-Паулу из-за долга по трансферу Че Че, об этом сообщает UOL Esporte.

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Бразильский клуб подписал игрока за пять миллионов евро в 2019-м году. Клубы между собой договорились о том, что выплата денег за футболиста будет осуществлена за несколько этапов.

По информации источника, Сан-Паулу просрочил платеж по переходу Че Че. Динамо подало протест в ФИФА неделю назад.

Украинский клуб пытался наладить связь с бразильским клубом, но все попытки были безрезультатными.

Динамо обратилось в ФИФА, где должны изучить ситуацию. Отмечается, что Сан-Паулу могут наказать штрафом, а также наложить трансферный бан.

Напомним, что Че Че отыграл за Динамо 16 матчей, где сумел однажды отдать голевую передачу.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо перебрался в Коринтианс.