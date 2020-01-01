Вербич рассказал, где Миколенко может продолжить карьеру
Словенец надеется, что украинец не покинет Динамо.
Футболист киевского Динамо Беньямин Вербич поделился мнением по поводу будущего Виталия Миколенко в украинском клубе.
Читай также: Суркис прокомментировал слухи об уходе Миколенко
“Я надеюсь, что Миколенко еще долго будет в Динамо, ведь он нам нужен. Он хороший игрок и на него смотрят очень большие клубы с Европы.
Мне кажется, что он переедет в Англию. Виталий - быстрый и жесткий футболист“, - рассказал Вербич для Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.
Отметим, что Вербич назвал футболиста, который является самым смешным в киевском клубе.
Полная версия правил