Вербич рассказал, где Миколенко может продолжить карьеру

Словенец надеется, что украинец не покинет Динамо.

Футболист киевского Динамо Беньямин Вербич поделился мнением по поводу будущего Виталия Миколенко в украинском клубе.

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“Я надеюсь, что Миколенко еще долго будет в Динамо, ведь он нам нужен. Он хороший игрок и на него смотрят очень большие клубы с Европы.

Мне кажется, что он переедет в Англию. Виталий - быстрый и жесткий футболист“, - рассказал Вербич для Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Отметим, что Вербич назвал футболиста, который является самым смешным в киевском клубе.