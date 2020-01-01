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Вербич рассказал, где Миколенко может продолжить карьеру

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Словенец надеется, что украинец не покинет Динамо.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Футболист киевского Динамо Беньямин Вербич поделился мнением по поводу будущего Виталия Миколенко в украинском клубе.

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“Я надеюсь, что Миколенко еще долго будет в Динамо, ведь он нам нужен. Он хороший игрок и на него смотрят очень большие клубы с Европы.

Мне кажется, что он переедет в Англию. Виталий - быстрый и жесткий футболист“, - рассказал Вербич для Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Отметим, что Вербич назвал футболиста, который является самым смешным в киевском клубе.

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Теги: Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Динамо Киев, футбол
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