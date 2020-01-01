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Кучер и еще три игрока ушли из Карпат

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Львовяне потеряли несколько футболистов основной команды.
Четыре игрока покинули Карпаты
Четыре игрока покинули Карпаты
ФК Карпаты Львов

Карпаты покинули сразу несколько игроков основной команды, сообщает официальный сайт клуба.

Среди них оказался экс-защитник сборной Украины Александр Кучер, который только прошлым летом перешел во львовский клуб. Из-за травм он сыграл только в четырех матчах.

Команду также покинули покинули Назар Вербный, Сергей Вакуленко и Алексей Ковтун.

Ранее сообщалось, что Карпаты могут получить трансферный бан на три года за долг перед Севильей.

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Теги: футбол, Карпаты, Александр Кучер
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