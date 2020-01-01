Кучер и еще три игрока ушли из Карпат

Львовяне потеряли несколько футболистов основной команды.

Карпаты покинули сразу несколько игроков основной команды, сообщает официальный сайт клуба.

Среди них оказался экс-защитник сборной Украины Александр Кучер, который только прошлым летом перешел во львовский клуб. Из-за травм он сыграл только в четырех матчах.

Команду также покинули покинули Назар Вербный, Сергей Вакуленко и Алексей Ковтун.

Ранее сообщалось, что Карпаты могут получить трансферный бан на три года за долг перед Севильей.