Вербич: Гармаш - самый юморной в Динамо

Словенец постоянно смеялся над шутками украинца.

Футболист Динамо Киев Беньямин Вербич рассказал, кто является самым смешным в киевском клубе.

“Гармаш, однозначно. Серьезно, он шутит хорошо. Когда я только пришел и не знал еще русский, я всегда смеялся. Он просто сам по себе смешной.

Он шутит смешно. Тренер что-то говорит ему, а у него всегда есть прекрасный смешной ответ“, - рассказал Вербич для Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Ранее Вербич поделился мнением по поводу главного тренера команды.

Напомним, что Гармаш перешел в турецкий клуб на правах аренды.