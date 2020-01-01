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Вербич: Гармаш - самый юморной в Динамо

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Словенец постоянно смеялся над шутками украинца.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Киев Беньямин Вербич рассказал, кто является самым смешным в киевском клубе.

“Гармаш, однозначно. Серьезно, он шутит хорошо. Когда я только пришел и не знал еще русский, я всегда смеялся. Он просто сам по себе смешной.

Он шутит смешно. Тренер что-то говорит ему, а у него всегда есть прекрасный смешной ответ“, - рассказал Вербич для Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Ранее Вербич поделился мнением по поводу главного тренера команды.

Напомним, что Гармаш перешел в турецкий клуб на правах аренды.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо Киев, Денис Гармаш, футбол
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