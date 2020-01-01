Вербич: У Михайличенко есть авторитет в Динамо

Футболисты киевского клуба уважают главного тренерам команды.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился мнением по поводу работы с главным тренером команды Алексеем Михайличенко.

“Конечно, у Михайличенко есть авторитет в команде. Мы его уважаем как человека и как тренера. Это тренер, его нужно уважать, слышать и делать то, что он говорит.

Бред писали, что я не согласен с тренировками. Это неправда. Я не знаю, кто это написал. Это неправда. Я точно этого не говорил“, - рассказал Вербич в интервью Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, что Вербич получил повреждение в матче против Нефтчи.