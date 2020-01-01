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Новичок Динамо: Я хочу быть похожим на Ибрагимовича

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Футболиста называют в команде - "Ибра".
Ибрагим Каргбо-младший
Ибрагим Каргбо-младший
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Ибраим Каргбо-младший рассказал по поводу адаптации в киевском клубе.

“Когда я только пришел в команду, тренер спросил, как мне нравится, чтобы меня называли. Я сказал, что Ибра будет хорошо.

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Когда я играл в Бельгии, меня также называли Джуниор. Ибра же мне нравится, потому что Ибрагимович - сильный игрок, я даже хочу быть в чем-то похожим на него.

На самом деле, я уже чувствую себя как дома. Мы смеемся, шутим с партнерами по команде, следим друг за другом в Instagram.

Я не могу дождаться, когда забью первый мяч за Динамо. Это очень важно для меня, а также для команды и ее болельщиков“, - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, что футболист подписал контракт с киевским клубом на 3,5 года.

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Теги: Ибрагим Каргбо-младший, Динамо Киев, Златан Ибрагимович, Милан, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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