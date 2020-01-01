Вербич получил повреждение в матче против Нефтчи

Полузащитник киевлян травмировал бедро.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич получил повреждение в товарищеском поединке против Нефтчи (2:1) на сборах в Турции. Об этом сообщает пресс-служба киевлян на странице в Facebook.

Отмечается, что словенец почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб диагностировал у игрока незначительное растяжение мышц.

Сегодня футболист вместе с партнерами по команде провел утреннее занятие в тренажерном зале, но к работе с мячом он вернется только через несколько дней.

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