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Вербич получил повреждение в матче против Нефтчи

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Полузащитник киевлян травмировал бедро.
Беньмин Вербич
Беньмин Вербич
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич получил повреждение в товарищеском поединке против Нефтчи (2:1) на сборах в Турции. Об этом сообщает пресс-служба киевлян на странице в Facebook.

Отмечается, что словенец почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб диагностировал у игрока незначительное растяжение мышц.

Сегодня футболист вместе с партнерами по команде провел утреннее занятие в тренажерном зале, но к работе с мячом он вернется только через несколько дней.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Нефтчи.

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Теги: футбол, Беньямин Вербич, Динамо
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