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Заря проведет товарищеский матч против Нефтчи

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Луганчане проведут дополнительный спарринг на сборах в Турции.
Заря сыграет с Нефтчи
Заря сыграет с Нефтчи
ФК Заря Луганск

Заря проведет дополнительный товарищеский матч против кыргызского Нефтчи, сообщает пресс-служба луганского клуба.

Матч состоится завтра, 22 января, в 09:30 по киевскому времени.

Также известно, что в тот же день луганчане встретятся с ЛСК Лодзь из Польши. Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами матчей украинских клубов на зимних сборах.

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Теги: футбол, Заря, спарринг, сборы, Нефтчи
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