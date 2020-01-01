Заря проведет товарищеский матч против Нефтчи

Луганчане проведут дополнительный спарринг на сборах в Турции.

Заря проведет дополнительный товарищеский матч против кыргызского Нефтчи, сообщает пресс-служба луганского клуба.

Матч состоится завтра, 22 января, в 09:30 по киевскому времени.

Также известно, что в тот же день луганчане встретятся с ЛСК Лодзь из Польши. Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.

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