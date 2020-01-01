Динамо - Нефтчи 2:1 видео голов и обзор товарищеского матча

Киевляне одержали победу над клубом из Азербайджана.

Динамо - Нефтчи: обзор матча ФК Динамо Киев

Киевское Динамо обыграло Нефтчи в товарищеском матче в рамках подготовительного сбора в Турции.

Голами в стане киевлян отметились Миколенко и Русин.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Нефтчи:

Динамо Киев - Нефтчи Баку 2:1

Голы: Миколенко, 13, Русин, 18 - Плателлас, 69

Динамо (стартовый состав): Бущан - Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко - Андриевский, Буяльский - Дуэлунд, Де Пена, Русин - Каргбо