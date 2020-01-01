Динамо - Нефтчи 2:1 видео голов и обзор товарищеского матча
Киевляне одержали победу над клубом из Азербайджана.
Киевское Динамо обыграло Нефтчи в товарищеском матче в рамках подготовительного сбора в Турции.
Голами в стане киевлян отметились Миколенко и Русин.
Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Нефтчи:
Динамо Киев - Нефтчи Баку 2:1
Голы: Миколенко, 13, Русин, 18 - Плателлас, 69
Динамо (стартовый состав): Бущан - Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко - Андриевский, Буяльский - Дуэлунд, Де Пена, Русин - Каргбо
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