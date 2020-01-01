Заря не сыграет с Челиком

Боснийский клуб не сможет провести товарищеский матч против луганчан.

Боснийский Челик отменил товарищеский матч с Зарей, сообщает официальный сайт луганского клуба.

В среду, 22 января подопечные Виктора Скрипника должны были провести сразу два спарринга: против Челика и Лодзи из Польши. Но в расписании боснийцев произошли изменения, поэтому матч не состоится.

Таким образом, Заря проведет только одну встречу против Лодзи, которая начнется в 14:00 по киевскому времени.

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