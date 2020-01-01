Динамо одержало победу над Нефтчи

Киевляне оказались сильнее соперника из Азербайджана.

Киевское Динамо провело спарринг против азербайджанского Нефтчи на сборах в Турции.

Точные удары Виталия Миколенко и Назария Русина принесли победу столичному клубу.

В составе Нефтчи отметился Вангелис Плателлас.

Динамо Киев - Нефтчи Баку 2:1

Голы: Миколенко, 13, Русин, 18 - Плателлас, 69

Динамо (стартовый состав): Бущан - Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко - Андриевский, Буяльский - Дуэлунд, Де Пена, Русин - Каргбо

Отметим, что этот гол стал для Русина первым после возвращения в Динамо.

Напомним, в первом спарринге Динамо сыграло вничью с польской Легией.