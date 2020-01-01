Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо одержало победу над Нефтчи

Комментариев: 0
Киевляне оказались сильнее соперника из Азербайджана.
Динамо обыграло Нефтчи
Динамо обыграло Нефтчи
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо провело спарринг против азербайджанского Нефтчи на сборах в Турции.

Точные удары Виталия Миколенко и Назария Русина принесли победу столичному клубу.

В составе Нефтчи отметился Вангелис Плателлас.

Динамо Киев - Нефтчи Баку 2:1
Голы: Миколенко, 13, Русин, 18 - Плателлас, 69

Динамо (стартовый состав): Бущан - Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко - Андриевский, Буяльский - Дуэлунд, Де Пена, Русин - Каргбо

Отметим, что этот гол стал для Русина первым после возвращения в Динамо.

Напомним, в первом спарринге Динамо сыграло вничью с польской Легией.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Нефтчи, товарищеский матч, спарринг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь