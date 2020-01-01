Кулач: В будущем Ворскла снова будет бороться за третье место в УПЛ
Футболист надеется, что его команда преодолеет спад.
Нападающий Владислав Кулач прокомментировал свое возвращение в полтавскую Ворсклу.
“Эмоции самые положительные, рад вернуться. Надеюсь помочь команде, хорошо поработать на сборах, чтобы порадовать весной болельщиков.
Год прошел не очень хорошо, но я сейчас чувствую, что набрался сил и думаю, что в хорошей форме подойду к чемпионату.
Когда я уходил было все немного по-другому - Ворскла занимала третье место. У команды был небольшой спад, но все верят, что начиная с весны, мы будем улучшать игру и подниматься в таблице.
Думаю, в следующем сезоне будем бороться за те же места, что и год назад“, - цитирует футболиста пресс-служба полтавчан.
На данный момент Ворскла занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 14 очков.
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