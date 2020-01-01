Кулач: В будущем Ворскла снова будет бороться за третье место в УПЛ

Футболист надеется, что его команда преодолеет спад.

Нападающий Владислав Кулач прокомментировал свое возвращение в полтавскую Ворсклу.

“Эмоции самые положительные, рад вернуться. Надеюсь помочь команде, хорошо поработать на сборах, чтобы порадовать весной болельщиков.

Год прошел не очень хорошо, но я сейчас чувствую, что набрался сил и думаю, что в хорошей форме подойду к чемпионату.

Когда я уходил было все немного по-другому - Ворскла занимала третье место. У команды был небольшой спад, но все верят, что начиная с весны, мы будем улучшать игру и подниматься в таблице.

Думаю, в следующем сезоне будем бороться за те же места, что и год назад“, - цитирует футболиста пресс-служба полтавчан.

На данный момент Ворскла занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 14 очков.