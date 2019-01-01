Русин отметился первым голом после возвращения в Динамо
Юный форвард забил гол в товарищеском матче против Нефтчи.
Форвард киевского Динамо Назарий Русин вышел на товарищеский матч против Нефтчи в стартовом составе киевского клуба.
21-летний футболист впервые после возвращения в стан “бело-синих“ отличился голом. На 19-й минуте Русин оказался первым на подборе мяча после того, как защитник соперника выбил мяч с линии ворот. Назарий обработал мяч и пробил точно в ворота.
Отметим, что первую половину сезона Русин провел в луганской Заре на правах аренды. Он сыграл в 17 матчах, в которых забил 7 голов.
Стоит сказать, что днем ранее на сборах в Турции подопечные Алексея Михайличенко сыграли вничью с польской Легией (1:1).
Следить за матчем можно в видео онлайн трансляции на нашем сайте.
Полная версия правил