Русин отметился первым голом после возвращения в Динамо

Юный форвард забил гол в товарищеском матче против Нефтчи.

Форвард киевского Динамо Назарий Русин вышел на товарищеский матч против Нефтчи в стартовом составе киевского клуба.

21-летний футболист впервые после возвращения в стан “бело-синих“ отличился голом. На 19-й минуте Русин оказался первым на подборе мяча после того, как защитник соперника выбил мяч с линии ворот. Назарий обработал мяч и пробил точно в ворота.

Отметим, что первую половину сезона Русин провел в луганской Заре на правах аренды. Он сыграл в 17 матчах, в которых забил 7 голов.

Стоит сказать, что днем ранее на сборах в Турции подопечные Алексея Михайличенко сыграли вничью с польской Легией (1:1).

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