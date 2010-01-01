Тотовицкий в скором времени покинет Шахтер

В ближайшее время полузащитник сменит клубную прописку.

Полузащитник донецкого Шахтера Андрей Тотовицкий в скором времени покинет стан "горняков". Об этом сообщает iSport.ua.

27-летний футболист, у которого сегодня день рождения, в текущем сезоне не сыграл ни в одном матче за команду. Больше всего хавбек запомнился тем, что раскритиковал арбитров в матче Лиги чемпионов между Шахтером и Аталантой.

Стоит сказать, что в конце минувшего сезона Тотовицкий получил серьезную травму, из-за которой также пропустил начало текущей кампании.

Напомним, Тотовицкий стал игроком Шахтера в 2010 году, однако после трансфера выступал за Маруполь, Зарю и Кортрейк на правах аренды. За "горняков" полузащитник отыграл всего лишь 9 матчей.

Ранее сообщалось, что нападающий Шахтера Андрей Борячук перебрался в Ризеспор.