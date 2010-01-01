Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тотовицкий в скором времени покинет Шахтер

Комментариев: 0
В ближайшее время полузащитник сменит клубную прописку.
Андрей Тотовицкий
Андрей Тотовицкий
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера Андрей Тотовицкий в скором времени покинет стан "горняков". Об этом сообщает iSport.ua.

27-летний футболист, у которого сегодня день рождения, в текущем сезоне не сыграл ни в одном матче за команду. Больше всего хавбек запомнился тем, что раскритиковал арбитров в матче Лиги чемпионов между Шахтером и Аталантой.

Стоит сказать, что в конце минувшего сезона Тотовицкий получил серьезную травму, из-за которой также пропустил начало текущей кампании.

Напомним, Тотовицкий стал игроком Шахтера в 2010 году, однако после трансфера выступал за Маруполь, Зарю и Кортрейк на правах аренды. За "горняков" полузащитник отыграл всего лишь 9 матчей.

Ранее сообщалось, что нападающий Шахтера Андрей Борячук перебрался в Ризеспор.

Поделись:
Теги: Андрей Тотовицкий, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь