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Мораес рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

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Бразилец хочет попробовать свои силы в Европе.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес рассказал, что хотел бы перебраться в европейский топ-клуб.

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“Есть мечта играть в европейском гранде. Я много для этого работаю.

Мои предпочтения - Англия, Италия, Испания. В моем стиле, как я играю, для нападающего итальянский чемпионат, пожалуй, самый сложный. Крепкий оборонительный футбол.

Английский - очень интенсивный чемпионат“, - рассказал Моарес в интервью НВ.

Отметим, что ранее бразилец поделился воспоминаниями от игры в киевском клубе.

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Теги: Жуниор Мораес, Шахтер Донецк, УПЛ, футбол
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