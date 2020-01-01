Мораес рассказал, где хотел бы продолжить карьеру
Бразилец хочет попробовать свои силы в Европе.
Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес рассказал, что хотел бы перебраться в европейский топ-клуб.
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“Есть мечта играть в европейском гранде. Я много для этого работаю.
Мои предпочтения - Англия, Италия, Испания. В моем стиле, как я играю, для нападающего итальянский чемпионат, пожалуй, самый сложный. Крепкий оборонительный футбол.
Английский - очень интенсивный чемпионат“, - рассказал Моарес в интервью НВ.
Отметим, что ранее бразилец поделился воспоминаниями от игры в киевском клубе.
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