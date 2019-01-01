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Мораес: В Динамо отрабатывали один стиль игры - довести мяч до Ярмоленко

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Киевский клуб играл по одной тактике.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес поделился воспоминаниями, когда выступал за киевский клуб.

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“Когда я пришел в Динамо, у нас был игрок-цель, это Андрей Ярмоленко. Все отрабатывали один стиль игры - довести мяч до цели.

То есть развивать игру, пока мяч не придет в эту мишень - Ярмоленко. И все получалось. Это отличнейший игрок. Я был счастлив, что был чемпионом и что мы проходили в Лигу чемпионов.

Это было для меня намного лучше, чем если бы я забил 10 мячей в 10 играх, но мы были бы в чемпионате Украины вторыми и не проходили в Лигу чемпионов“, - рассказал Мораес в интервью НВ.

Ранее сообщалось, что Мораес продлил контракт с “горянками“.

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Теги: Жуниор Мораес, Шахтер Донецк, УПЛ, Динамо Киев, футбол
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