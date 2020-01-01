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Нападающий Шахтера перебрался в Ризеспор

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Украинец пополнил состав турецкого клуба.
Андрей Борячук
Андрей Борячук
ФК Шахтер

Нападающий донецкого Шахтера Андрей Борячук продолжит карьеру в турецком клубе, об этом сообщает Karadeniz Gazete. 

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По информации источника, украинский форвард пополнил состав Ризеспора. Однако, до конца неизвестно - Борячук будет выступать за турецкий клуб на правах аренды или совершил полноценный трансфер.

В текущем сезоне нападающий провел три матча в состав “горняков“, где ему удалось один раз отличиться забитым голом.

Напомним, что в Ризеспор перешел футболист киевского Динамо.

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Теги: Андрей Борячук, Шахтер, Ризеспор, футбол
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