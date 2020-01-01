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Тайсон может покинуть Шахтер в зимнее трансферное окно

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Бразилец может перейти в европейский клуб.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон может покинуть донецкий клуб, об этом сообщает Revista Colorada.

По информации источника, в услугах бразильца заинтересованы европейские клубы.

Отмечается, что Тайсон вместе с агентом прибудут в Украину для того, чтобы провести встречу с руководством клуба по поводу будущего игрока.

В текущем сезоне Тайсон провел 20 матчей за Шахтер во всех турнирах, в которых ему удалось забить семь голов и отдать девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Тайсон не намерен продлевать контракт с “горняками“.

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Теги: Тайсон, Шахтер Донецк, футбол
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