Тайсон может покинуть Шахтер в зимнее трансферное окно

Бразилец может перейти в европейский клуб.

Полузащитник Шахтера Тайсон может покинуть донецкий клуб, об этом сообщает Revista Colorada.

По информации источника, в услугах бразильца заинтересованы европейские клубы.

Отмечается, что Тайсон вместе с агентом прибудут в Украину для того, чтобы провести встречу с руководством клуба по поводу будущего игрока.

В текущем сезоне Тайсон провел 20 матчей за Шахтер во всех турнирах, в которых ему удалось забить семь голов и отдать девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Тайсон не намерен продлевать контракт с “горняками“.