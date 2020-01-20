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Тренер Легии: Динамо - это соперник из топ-категории

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Тренер польского клуба остался довольным от сыгранного матча.
Александар Вукович
Александар Вукович
legia.com

Главный тренер Легии Александар Вукович поделился мнением по поводу ничейного результата в товарищеском матче против Динамо (1:1). 

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“Мы провели важный поединок. Мы играли против сильного соперника из топ-категории. Динамо заслуживает уважения и требует соответствующей подготовки и подхода.

Мы смогли создать много хороших моментов, но и несколько плохих. Это нормально на таком этапе.

Мы остались довольнымb от игры с Динамо. Мы получили уверенность, что проделанная нами работа имела смысл. Нам есть над чем продолжать работу“, - цитирует Вуковича пресс-служба польского клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Александар Вукович, Легия, Динамо Киев, товарищеский матч, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  20.01.2020, 10:55
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гость
сцуркисы доведи Динамо до топ категории 3й полупрофесиональной лиги!!!
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