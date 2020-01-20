Тренер Легии: Динамо - это соперник из топ-категории

Тренер польского клуба остался довольным от сыгранного матча.

Главный тренер Легии Александар Вукович поделился мнением по поводу ничейного результата в товарищеском матче против Динамо (1:1).

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“Мы провели важный поединок. Мы играли против сильного соперника из топ-категории. Динамо заслуживает уважения и требует соответствующей подготовки и подхода.

Мы смогли создать много хороших моментов, но и несколько плохих. Это нормально на таком этапе.

Мы остались довольнымb от игры с Динамо. Мы получили уверенность, что проделанная нами работа имела смысл. Нам есть над чем продолжать работу“, - цитирует Вуковича пресс-служба польского клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.