Тренер Легии: Динамо - это соперник из топ-категории
Тренер польского клуба остался довольным от сыгранного матча.
Главный тренер Легии Александар Вукович поделился мнением по поводу ничейного результата в товарищеском матче против Динамо (1:1).
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“Мы провели важный поединок. Мы играли против сильного соперника из топ-категории. Динамо заслуживает уважения и требует соответствующей подготовки и подхода.
Мы смогли создать много хороших моментов, но и несколько плохих. Это нормально на таком этапе.
Мы остались довольнымb от игры с Динамо. Мы получили уверенность, что проделанная нами работа имела смысл. Нам есть над чем продолжать работу“, - цитирует Вуковича пресс-служба польского клуба.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
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