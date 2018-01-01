Шахтер намерен вернуть игрока из аренды

Футболист так и не провел ни одного матча за основной состав.

Полузащитник донецкого Шахтера Фернандо, который сейчас находится в аренду в португальском Спортинге, вернется в состав “горняков“, об этом сообщает А Воlа.

Читай также: Заря разорвала контракт с футболистом

По информации источника, украинский клуб недоволен тем, что бразилец так и не провел матча за основную команду.

Фернандо ни разу не попадал в заявку на матч португальского клуба, однако выступал за Спортинг U-23, где он провел шесть поединков, в котором ему удалось отличиться один раз.

Ранее сообщалось, что нападающий “горняков“ перешел в Мариуполь.