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Михайличенко - о ничье с Легией: Мы специально к этой игре не готовились

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Украинский специалист доволен игрой команды.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Киев Алексей Михайличенко подвел итоги товарищеского матча против Легии (1:1).

“Это была нормальная контрольная игра для сборов. Это наш первый спарринг после нескольких дней работы с мячом на фоне нагрузок. Хочу подчеркнуть, что специально мы к нему не готовились.

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В целом, получился очень хороший спарринг и по движению, и по нагрузке, и по содержанию. Была достаточно интересная игра, мы попробовали новые связки и новые схемы, и в результате увидели то, что хотели получить от этой игры.

Завтра снова будет матч, и снова ребята сыграют по 45 минут. Это нормально для подготовительного периода.

Вообще все ребята очень старались. Конечно, не обошлось без ошибок, но это вполне естественно, ведь, повторюсь, мы всего несколько дней работали с мячом перед первым контрольным матчем“, - приводит слова Михайличенко официальный сайт клуба.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Вашему вниманию расписание и результаты спаррингов украинских клубов.

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Теги: Алексей Михайличенко, Динамо Киев, тренировочные сборы, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  20.01.2020, 07:37
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гость
Нам начхать на тебя и на суркиса. Болею за Шахтер.
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