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Динамо - Легия 1:1 Видео голов и обзор матча

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Киевляне провели первый спарринг на сборах.
Динамо Киев
Динамо Киев

Киевское Динамо на тренировочных сборах в Турции сыграло вничью в товарищеском матче против польской Легии (1:1).

Вашему вниманию видео голов и обзор данного поединка:

Динамо – Легия 1:1

Голы: Цитаишвили, 45 – Антолич, 13.

Динамо: (1-й тайм): Бойко – Кендзера, Забарный, Шабанов, Пиварич – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич – Соль.

Динамо (2-й тайм): Бущан – Караванв, Кадири, Кадар, Миколенко – Андриевский, Буяльський, Дуэлунд, де Пена, Каргбо – Русин.

Легия: (1-й тайм): Цежняк, Вешович, Левчук, Ветеска, Карбовник, Гвилия, Антолич, Новиковас, Лукиньяс, Росолек, Канте.

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