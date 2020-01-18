Каштру: Хотим стать чемпионами Украины и пройти в следующий раунд Лиги Европы
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о планах команды на вторую половину сезона, а также сообщил, что с понедельника “горняки“ возвращаются к работе.
“После отдыха, мы возвращаемся к работе в понедельник с намерениями стать чемпионами Украины и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Эти цели будут достигнуты только при самоотдаче каждого из нас.
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Мы хотим реализовать их и надеемся на поддержку наших болельщиков. Желаю всей семье Шахтера отличного 2020-го года“, - написал Каштру на своей страничке в Instagram.
После отдыха, мы возвращаемся к работе в понедельник с намерениями стать чемпионами Украины и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Эти цели будут достигнуты только при самоотдаче каждого из нас. Мы хотим реализовать их и надеемся на поддержку наших болельщиков. Желаю всей семье «Шахтера» отличного 2020-го года. ⠀ After a period of rest, we’re getting back to work next Monday with a clear aim of becoming the Ukrainian champions and advancing to the next Europa League round. These goals will only be achieved given everyone's dedication. We want and rely on the support of our fans to achieve them. I wish the whole Shakhtar family an excellent year 2020.
Ранее Луиш Каштру заявил, что сейчас ему трудно представить, что его команда одолеет Бенфику.
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