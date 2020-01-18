Каштру: Хотим стать чемпионами Украины и пройти в следующий раунд Лиги Европы

Наставник Шахтера сообщил, что в понедельник команда приступает к работе.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о планах команды на вторую половину сезона, а также сообщил, что с понедельника “горняки“ возвращаются к работе.

“После отдыха, мы возвращаемся к работе в понедельник с намерениями стать чемпионами Украины и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Эти цели будут достигнуты только при самоотдаче каждого из нас.

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Мы хотим реализовать их и надеемся на поддержку наших болельщиков. Желаю всей семье Шахтера отличного 2020-го года“, - написал Каштру на своей страничке в Instagram.

Ранее Луиш Каштру заявил, что сейчас ему трудно представить, что его команда одолеет Бенфику.