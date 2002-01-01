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Милевский: Если бы я был тренером, то пригласил бы себя в киевское Динамо

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Форвард брестского Динамо Артем Милевский уверен, что смог бы усилить команду из Киева.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский пообщался с известным украинским ведущим Виктором Вацко. В ходе интервью Милевский ответил на вопросы о киевском Динамо и заявил, что усилил бы команду.

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“Я думаю да. Я, с учетом того, как я провел последний сезон, если бы я был тренером, то пригласил бы себя в Динамо. Стартовый состав? Это не важно. Я бы разговаривал с ребятами, попытался бы помочь.

Может, я не выходил бы, не успевал за темпом, не знаю, какой темп сейчас в УПЛ: быстрый или не быстрый. Но я бы помог команде - 100%. Помог бы в раздевалке и на поле“, - сказал Милевский в программе Вацко Light.

Напомним, что с 2002 по 2013 год Милевский выступал за Динамо Киев.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский сыграет против киевского Динамо.

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Теги: Артем Милевский, Динамо Киев, Динамо, Динамо Брест, футбол, чемпионат Украины по футболу
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