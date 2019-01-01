Днепр-1 объявил о переходе двух известных легионеров

Лукас Тейлор и Франсиско ди Франко имеют опыт выступлений в чемпионате Украины.

Бывший защитник Львова Лукас Тейлор и хавбек Карпат Франсиско Ди Франко стали игроками Днепра-1, сообщает пресс-служба команды.

Тейлор подписал контракт сроком на полтора года, а соглашение Ди Франко рассчитано на три года.

Отметим, что Лукас покинул Львов в апреле прошлого года, а первую часть сезона-2019/20 провел в клубе Эшторил, представляющий второй дивизион Португалии. Он не провел ни одного матча за первую команду.

Ди Франко играл за Карпаты в течение двух с половиной лет. В этом сезоне на его счету один гол в 15 матчах чемпионата Украины.