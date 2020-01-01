Соль: Динамо - лучший клуб в истории Украины

Испанец не жалеет о своем решении перебраться в стан "бело-синих".

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал о своей адаптации в Украине, а также поделился целями на 2020 год.

"Прошлый год был не самым лучшим в моей жизни. Но благодаря этому непростому периоду я научился ценить хорошие моменты. Сначала я повредил плечо, а потом получил еще и мышечную травму. Все, что я могу делать сейчас, - это работать и стараться вернуть себе свое законное место на поле.

Я получил травму в самое неподходящее время. Я хорошо выступал и забивал много голов, а четыре месяца восстановления сильно помешали моему прогрессу.

Для многих футболистов не забивать мячи - это нормально, но если ты привык забивать, то играть без голевого ощущения очень трудно. Из-за этого теряется уверенность. С другой стороны, это своеобразный опыт. Я учусь справляться с трудностями.

Сейчас мне нужно вернуть физические кондиции, которые у меня были до травмы. Хочу выходить в основном составе команды на все матчи.

В 2020 году я хочу больше соответствовать уровню команды, это поможет мне снова получать удовольствие от футбола, чего не было в прошлом году.

Переезд из Нидерландов в Украину был большим вызовом. Сначала все шло хорошо, потому что я присоединился к команде в межсезонье, и это помогло мне найти друзей в Динамо. Но травма отдалила меня от раздевалки команды, а когда я вернулся, то был в худших кондициях, чем в начале.

Я никогда не жалел, что выбрал Украину. Считаю, что принял правильное решение. Хочу отработать свой контракт и оставить всех довольными. Пока у меня не все получается, но я буду бороться.

Как и каждый год, наша цель - попасть в Лигу чемпионов и выиграть чемпионат Украины, а также Кубок и Суперкубок страны. Мы стремимся побеждать во всех турнирах.

Мы - киевское Динамо, лучший клуб в истории Украины. К сожалению, последние несколько лет складываются непросто для нас, но мы планируем вернуться сильнее и работаем над этим.

В этом сезоне мы далеко отпустили Шахтер, и нам очень сложно бороться за победу в чемпионате. Поэтому мы должны завоевать Кубок Украины, а в августе попасть в групповой этап Лиги чемпионов“, - цитирует футболиста официальный сайт Динамо со ссылкой на AS.

Ранее Фран Соль признался, что хочет больше времени проводить на поле.