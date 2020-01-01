Украинский клуб разорвал контракт с игроком из-за поездки в Россию

Игорь Сикорский нарушил условия соглашения.

Игорь Сикорский ФК Агробизнес

Представитель Первой лиги Агробизнес прекратил сотрудничество с нападающим Игорем Сикорским из-за его поездки в Россию, сообщает пресс-служба клуба.

“Жаль, но сегодня футбол - это политика. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается.

Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой; в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющие в Украине мирную жизнь.

За время, пока он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, а еще двое погибли. ФК Агробизнес считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба.

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Футбольный клуб Агробизнес в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским в связи с нарушением пункта 3.1.7 раздела 3:

“3. Права и обязанности сторон: 3.1.7. ... всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации“, - сказано в заявлении команды.

Отметим, что Игорь Сикорский проводил первый сезон в команде. На его счету восемь голов в 19-ти матчах Первой лиги.