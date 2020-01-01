Буяльский: Каргбо напоминает мне Мбокани. У него будет будущее в Динамо

Новичок команды хорошо проявляет себя во время сборов.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился мнением по поводу новичка команды Ибрагима Каргбо-младшего.

“Ибрагим Карбо - мощный нападающий, лично мне чем-то напоминает Дьемерси Мбокани (прим.- бывший форвард Динамо). Бежит быстро, техничный. Думаю, его ждет в Динамо будущее.

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Нужно понимать, что на сборах матчи проводятся на фоне усталости, и не всегда удается показать в них свои лучшие качества.

Он должен все показать уже 22 февраля, когда будет первая официальная игра. Тогда уже и нагрузки будут меньше, и физическая форма будет оптимальной.

А во время сбора нагрузки большие, усталость накапливается, и, конечно, может не все получается“, - приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

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