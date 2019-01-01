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Стало известно, когда возобновится УПЛ

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УПЛ назначали дату и время 19-го и 20-го туров.
УПЛ
УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 19 и 20 туров.

Вашему вниманию расписание матчей:

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19 тур

22 февраля (суббота)

Мариуполь 14:00 Заря
Карпаты 14:00 Днепр-1
Олимпик 17:00 Львов

23 февраля (воскресенье)

Александрия 14:00 Колос
Динамо 17:00 Ворскла
Шахтер 17:00 Десна

20 тур

29 февраля (суббота)

Львов 14:00 Александрия
Десна 14:00 Мариуполь
Днепр-1 17:00 Динамо

1 марта (воскресенье)

Колос 14:00 Карпаты
Заря 14:00 Олимпик
Ворскла 17:00 Шахтер

Вашему вниманию расписание и результаты матчей украинских клубов на сборах.

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Теги: УПЛ, футбол
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