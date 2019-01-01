Стало известно, когда возобновится УПЛ
УПЛ назначали дату и время 19-го и 20-го туров.
Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 19 и 20 туров.
Вашему вниманию расписание матчей:
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19 тур
22 февраля (суббота)
Мариуполь 14:00 Заря
Карпаты 14:00 Днепр-1
Олимпик 17:00 Львов
23 февраля (воскресенье)
Александрия 14:00 Колос
Динамо 17:00 Ворскла
Шахтер 17:00 Десна
20 тур
29 февраля (суббота)
Львов 14:00 Александрия
Десна 14:00 Мариуполь
Днепр-1 17:00 Динамо
1 марта (воскресенье)
Колос 14:00 Карпаты
Заря 14:00 Олимпик
Ворскла 17:00 Шахтер
Вашему вниманию расписание и результаты матчей украинских клубов на сборах.
Полная версия правил