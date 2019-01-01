Стало известно, когда возобновится УПЛ

УПЛ назначали дату и время 19-го и 20-го туров.

УПЛ УПЛ

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 19 и 20 туров. Вашему вниманию расписание матчей: Читай также: Чемпионаты Венгрии и Казахстана обогнали УПЛ по заработку в 2018-м году 19 тур 22 февраля (суббота) Мариуполь 14:00 Заря

Карпаты 14:00 Днепр-1

Олимпик 17:00 Львов



23 февраля (воскресенье) Александрия 14:00 Колос

Динамо 17:00 Ворскла

Шахтер 17:00 Десна



20 тур 29 февраля (суббота)



Львов 14:00 Александрия

Десна 14:00 Мариуполь

Днепр-1 17:00 Динамо



1 марта (воскресенье) Колос 14:00 Карпаты

Заря 14:00 Олимпик

Ворскла 17:00 Шахтер Вашему вниманию расписание и результаты матчей украинских клубов на сборах.

Дима Данец