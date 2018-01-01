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Заря разорвала контракт с футболистом

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Полузащитник может подписать контракт с Колосом.
Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин
ФК Заря Луганск

Луганская Заря разорвала контракт с полузащитником клуба Дмитрием Литвиным, об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Клуб разорвал контракт с игроком по обоюдному согласию.

Литвин выступал за Зарю с января 2018 года, когда ушел из второй команды Бенфики. За это время украинский футболист провел 13 матчей в УПЛ и успел сыграть два матча в кубке Украины.

Отметим, что футболист в ближайшее время может стать игроком Колоса.

Ранее сообщалось, что Заря совершила два трансфера за вчерашний день.

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Теги: Дмитрий Литвин, Заря, УПЛ, Колос, футбол
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